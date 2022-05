Des délégués au séminaire. Photo: VNA



Moscou (VNA) – Un séminaire international sur le thème "L'ASEAN sur la voie de l'intégration : acquis, difficultés, défis" a eu lieu les 25 et 26 mai à Moscou, en Russie, à l'occasion du 55e anniversaire de la fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (1967-2022) et de l'Année de coopération scientifique et technique entre l'ASEAN et la Russie (2022).

L’événement a vu la présence de dirigeants de l'Institut des études d'Extrême-Orient, de l'Académie russe des sciences, de l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO), de représentants des ambassades des pays de l'ASEAN en Russie, et de 40 universitaires russes, entre autres.

Lors de l’événement organisé en présentiel et par visioconférence, les délégués ont présenté plus de 30 interventions portant sur la politique étrangère de l'ASEAN ; les relations des pays de l'ASEAN et les partenaires stratégiques ; les expériences et difficultés dans l'intégration régionale au sein de l'ASEAN ; les tâches urgentes pour le développement durable des pays de l'ASEAN; le domaine du droit, le dialogue culturel et les conférences scientifiques dans l'ASEAN.

Les délégués ont hautement apprécié le rôle important et la position géostratégique de l'ASEAN dans la région comme dans le monde, en particulier dans le contexte d'évolutions complexes de la situation mondiale.

Lors de la deuxième journée de travail, Grigory Trofimchuk, directeur du Fonds de recherche eurasien, a affirmé le rôle et l'importance croissants de l’ASEAN dans la politique et l’économie du monde, en particulier pour la Russie. Parmi les pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam contribue notablement au développement de l'ASEAN, a-t-il souligné.

Partageant cette opinion, l'experte Valeria Vershinina du MGIMO a affirmé qu'avec le grand nombre d'accords commerciaux et économiques régionaux et internationaux signés, Hanoï jouait un rôle important dans la zone de libre-échange de l'ASEAN (AFTA).

Le Vietnam a plusieurs initiatives visant à réduire les écarts de développement entre anciens et nouveaux membres et à favoriser l'adaptation continue des "nouveaux venants" aux activités de l'ASEAN, a-t-elle dit.

Concernant la sécurité régionale, Valeria Vershinina a hautement apprécié les efforts du Vietnam dans la mobilisation des pays de la région pour signer le Traité sur l'interdiction des armes nucléaires en Asie du Sud-Est, ainsi que dans la recherches de solutions aux différends en Mer Orientale et le lancement des négociations sur un Code de conduite (COC) entre les parties concernées. -VNA