Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la cérémonie de célébration des relations diplomatiques Malaisie-Japon pour promouvoir la coopération en matière de tourisme et de culture et célébrer le 40e anniversaire de la politique Look East (LEP) de Malaisie, l'Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie (VMBIZ) a organisé les 10 et 11 septembre une exposition sur la culture, les arts et le tourisme vietnamiens ainsi qu'un défilé de l’ao dai en Malaisie.

La zone d'exposition du Vietnam comprenait trois grands pavillons présentant des "ao dai" traditionnels, des sites touristiques du Nord, du Centre et du Sud, des produits de la compagnie aérienne du Vietnam (Vietnam Airlines) et des spécialités vietnamiennes telles que café, thé, gâteaux de lune...

Selon Nguyen Thi Thanh Van, vice-présidente de l'Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie, la participation à cet événement était une bonne occasion pour le Vietnam de promouvoir sa culture, ses arts et son tourisme auprès des amis de la région. C'est aussi une expérience pour se préparer aux activités de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Malaisie en 2023.

De nombreux invités et experts en culture et en tourisme de Malaisie, du Japon et de plus de 10 autres pays de la région ont assisté à l’événement. -VNA