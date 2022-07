Les délégués du Conseil populaire municipal de Hanoï approuvent l'ordre du jour de 7e session. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Lors de sa 7e session, le Conseil populaire municipal de Hanoï (17e législature) a adopté le 7 juillet la Résolution sur les tâches clés du développement socio-économique, les recettes et dépenses budgétaires au deuxième semestre de 2022.

Le Conseil populaire municipal a mis l'accent sur cinq groupes de tâches et de solutions.

Des activités socio-économiques associées à une adaptation sûre et flexible et au contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19. Photo: VNA



Plus précisément, Hanoï se concentrera sur la mise en œuvre synchrone et efficace du Programme de prévention et de contrôle du COVID-19 du gouvernement. L’achèvement de la vaccination contre le COVID-19 pour les enfants de 5 à 12 ans avant septembre 2022, des activités socio-économiques associées à une adaptation sûre et flexible et au contrôle efficace de l'épidémie de COVID-19 sont aussi des tâches clés.

La ville accélérera la reprise et le développement socio-économiques, en veillant à accélérer le décaissement des projets d'investissement, au contrôle des prix et du marché, à des mesures d’assistance de production et des affaires.

La résolution approuve les tâches et les solutions pour la gestion budgétaire au deuxième semestre de 2022 soumises par le Comité populaire municipal.

Le pont Nhat Tan, à Hanoï. Photo: VNA



Le document met également l'accent sur certains contenus tels que la poursuite de la réforme et de la simplification des procédures administratives, la création d’un climat d’affaires favorable, l’atténuation des difficultés et des obstacles en termes de mécanismes, de politiques et de lois pour les entreprises, etc.

En outre, la ville s’efforcera de mettre en œuvre de manière drastique, synchrone et efficace les lois fiscales et la tâche de collecte du budget de l'État en 2022. -VNA