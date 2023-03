Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Des stations de vélos en libre-service seront mises en service à titre expérimental dans la ville de Da Nang (Centre) à partir du 29 mars, selon le Service municipal des Transports.Cette action contribuera à limiter l'utilisation des véhicules à moteur personnels, réduire la pollution de l'air pour un environnement vert et durable.La ville envisage de déployer 61 stations réparties dans 5 arrondissements, avec environ 600 vélos. Ces stations seront installées près des stations de bus et des endroits publics.Chaque vélo sera équipé d'une carte d'identité, d'un cadenas intelligent, d'un localisateur, d'un chargeur et d'un capteur solaire. Les redevances seront payées au prorata du temps d'utilisation du véhicule via les portefeuilles électroniques Zalopay, MoMo, Payoo... Le prix de location sera de 5.000 dongs/30 minutes ou 50.000 dongs par jour pour un usage ne dépassant pas 7,5 heures.Selon Bui Hong Trung, directeur du Service municipal des Transports de Da Nang, si ce modèle se révèle efficace, le Comité populaire de la ville pourra décider de le généraliser après un an de mise en service à titre expérimental.-VNA