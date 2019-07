Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS) en collaboration avec la Banque asiatique de développement (BAD) a organisé mercredi à Hanoï un colloque intitulé "Développer les ressources humaines qualifiées pour le développement durable au Vietnam".

Selon le professeur agrégé Nguyen Thi Hoai Le, directrice du comité de gestion du projet d'assistance technique "Améliorer la capacité de la VASS" (TA9449), le Vietnam a élaboré la stratégie de développement des ressources humaines pour la période 2011-2020. Ainsi, ce colloque vise à analyser les succès et les limites des stratégies et politiques de développement des ressources humaines de haute qualité au Vietnam, et à donner des recommandations et solutions pour ce problème.

Lors du colloque, les participants ont identifié les domaines prioritaires et donné des prévisions sur la demande de main-d'œuvre d'ici 2035, afin de répondre à la croissance rapide et durable du Vietnam dans le contexte de la 4e révolution industrielle. -VNA