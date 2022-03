Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a souligné le 16 mars que des restrictions strictes sont nécessaires pour empêcher les promoteurs immobiliers d'annuler l'achat après avoir remporté l'enchère en offrant des prix records.



S'exprimant lors d'une séance question-réponse dans le cadre de la 9e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale à Hanoï, le ministre a déclaré que les enchères foncières avaient fait grimper les prix des terrains, ce qui entraînerait des conséquences négatives sur le marché immobilier et affecterait aussi le secteur bancaire et l'ensemble de l'économie.



Il a également noté un examen des politiques visant à évaluer plus attentivement la capacité financière des entreprises participantes aux adjudications, et aussi un examen des forces compétentes qui devraient participer et jouer un rôle dans les enchères foncières.

Outre l'amélioration de la capacité d'organisation des enchères, il est crucial de consolider les méthodes, a-t-il indiqué, précisant que les enchères foncières devraient être mentionnées dans une seule loi, au lieu de plusieurs comme actuellement.



Selon le ministre, des outils fiscaux aideront à prévenir la spéculation. Les logements pour ouvriers, cadres et fonctionnaires devraient être construits et vendus à des prix abordables. -VNA

