Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 23e salon international de l’alimentation, des boissons et de l’emballage VietFood & Beverage – ProPack se tiendra du 7 au 10 août au Centre des expositions et des conférences de Saïgon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.

Cet événement réunira 550 entreprises venues de 20 pays et territoires qui présenteront sur 650 stands des milliers de produits alimentaires, boissons, matières premières, machines et équipements d’emballage…

En particulier, seront installés huit pavillons internationaux d’Inde, de Pologne, de République de Corée, d’Indonésie, de Thaïlande, de Chine et du Vietnam.

Ly Kim Chi, présidente de l'Association des aliments et des nourritures de Hô Chi Minh-Ville, a fait savoir que les entreprises de la ville représentaient 70% de la production nationale d’aliments et nourritures.

VietFood & Beverage – ProPack, organisé annuellement, attire de plus en plus de compagnies étrangères et groupes multinationaux, ce qui témoigne de la confiance des entreprises à l’égard de l’exposition, a-t-elle estimé.

Toujours au Centre des expositions et des conférences de Saïgon, le salon international de la médecine et de la pharmacie Vietnam Medi-Pharm 2019 aura lieu du 1er au 3 août.



Suite au succès des éditions précédentes, cet événement réunira 450 stands de plus de 400 entreprises venues de 35 pays et territoires.

L’exposition présentera des produits et services les plus avancés de grands groupes et entreprises en provenance de Biélorussie, d’Allemagne, de France, d’UE, des Etats-Unis, de Hongrie, d’Inde, d’Italie, du Japon, du Kazakhstan, de République de Corée, du Vietnam… Environ 15.000 visiteurs sont attendus. –VNA