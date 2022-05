Les membre du projet SOF. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - Parmi les projets participant au concours de start-up intitulé "IU Startup Demo Day 2022" se trouvent des projets associés à la technologie moderne dont de nombreuses applications grandement appréciées pour leur connectivité et leur impact efficace sur l'utilisateur.



Le grand gagnant du concours "IU Startup Demo Day 2022" est 3B (Bicycle Between Bus), un projet qui relie les arrêts de bus avec un service de location de vélos. "Le projet 3B a pour but de faciliter la circulation des élèves, des étudiants et des personnes à faibles revenus qui utilisent souvent les transports en commun à Hô Chi Minh-Ville", a indiqué Vo Van Thành Dat, membre du groupe 3B.



En effet, les arrêts de bus sont trop espacés, les passagers passent beaucoup de temps à marcher. Ainsi, un service de location de vélos à bas prix dans les arrêts de bus près des dortoirs, universités et appartements à bas prix pourra résoudre ce problème. Il suffit d'installer l'application, payer une petite somme, déverrouiller le vélo et les passagers peuvent librement passer d'un arrêt de bus à l'autre.



Thành Dat a ajouté que l'équipe 3B a étudié les besoins des utilisateurs avant de proposer cette solution technologique. Les informations concernant les consommateurs et leurs expériences seront enregistrées sur l’application pour améliorer la qualité des services, assurer la sécurité et connecter les activités communautaires. Le groupe prévoit de connecter le réseau cyclable pour mieux répondre aux besoins des clients une fois que le métro Bên Thành - Suôi Tiên sera mis en œuvre.



"Nous voulons améliorer les déplacements grâce à l'application de nouvelles technologies. Dans un premier temps, pour réduire les coûts d'exploitation, l'équipe s'appuiera sur le fichier de clients existant sur l'application BusMap, puis élargira son groupe d’utilisateurs par la suite. En fonction de la demande réelle, nous aménagerons le nombre de vélos pour exploiter le service de manière optimale. Avec un prix plutôt bas, nous espérons ainsi gagner un réseau de clients fidèles", ajoute un représentant du groupe 3B.

Remise du 1er prix du concours "IU Startup Demo Day 2022" aux membres du projet 3D. Photo : CVN/VNA





Projet né d'expérience réelle vécue



Un autre projet de start-up appelé SOF (Save Our Food) de quatre étudiants de l’Université internationale relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville a également attiré l’attention.



"Le projet est né d'expérience réelle vécue. En effet, en nettoyant son frigo il arrive parfois que l’on découvre des aliments périmés oubliés. Grâce à cette application, les utilisateurs n'ont besoin que d'un smartphone et d’effectuer une simple opération après l'achat des produits. Un rappel sera ensuite automatiquement répété par ordre de péremption des produits afin de minimiser les oublis", a dit Dô Pham Minh Thu, membre du groupe SOF.



Les données alimentaires sont enregistrées dans l'application en scannant les factures payées et SOF rappelle aux utilisateurs quand la date de péremption des produits est proche. L'application peut suggérer des plats en fonction des données de l’utilisateur. À chaque fois qu'ils parviennent à "économiser" leur nourriture, les utilisateurs accumulent des points pour les convertir en vrais repas. L'application construit également un réseau d'utilisateurs qui ont la possibilité de se connecter les uns aux autres tout en partageant des recettes et des astuces de cuisine. L’objectif de SOF est d’économiser les ressources alimentaires et limiter les déchets.



De plus, ce projet vise également à aider les entreprises à contrôler strictement leur stock alimentaire ainsi que la durée de conservation des produits. En contrôlant les dates d'expiration, SOF pourra limiter le gaspillage alimentaire, aider les utilisateurs à faire des économies tout en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement… Dans les temps à venir, l'équipe continuera à présenter ce projet lors des compétitions afin de le perfectionner avant sa mise en application.



En qualité de concours de startups pour les jeunes, depuis quatre ans, "IU Startup Demo Day" a reçu de nombreuses idées et initiatives dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, des sciences et technologies... Après la sélection des meilleurs projets, les organisateurs mettent les jeunes en contact avec des experts pour concrétiser progressivement leurs idées et initiatives. Les équipes gagnantes continuent de recevoir des aides et du soutien pour le développement de leurs produits jusqu’à leur lancement sur le marché.



"Toutes les équipes sont soutenues et formées par des experts. Nous apprécions hautement la créativité et la faisabilité des projets de cette année. Tous les groupes ont utilisé la technologie moderne pour se tourner vers le développement durable et connecter la communauté. Beaucoup d'idées créatives doivent être soutenues pour être bientôt mises en pratique", a partagé Trân Thi Ngoc Diêp, responsable du Comité d'organisation du concours. -CVN/VNA

