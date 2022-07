Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon les deux scénarios de croissance du PIB en 2022 annoncés par l'Institut central de gestion économique (CIEM), la croissance du PIB du pays cette année pourrait dépasser l'objectif de 6,5% fixé par le gouvernement au début de l'année.

Ainsi, la croissance économique en 2022 pourrait atteindre 6,7% dans le scénario 1 et 6,9 % dans le scénario 2. L'inflation moyenne pourrait être respectivement de 4% et 3,7%.

Les exportations pour toute l'année devraient augmenter de 15,8% dans le scénario 1 et de 16,3% dans le scénario 2. L'excédent commercial devrait atteindre respectivement 1,2 milliards et 2,5 milliard de dollars.

Selon le rapport présenté lors de la conférence entre le gouvernement et les localités et de la réunion périodique du gouvernement en juin 2022, le ministère du Plan et de l'Investissement avait estimé que l'économie au cours des 6 premiers mois de l'année s'était bien redressée avec une croissance de 6,42% dépassant les prévisions de la Résolution 01/NQ-CP de 5,1-5,7%.

Sur la base de la croissance au 1er semestre, le ministère du Plan et de l'Investissement a proposé une croissance d'environ 7,0%, soit supérieur à l'objectif fixé, afin de créer une force motrice pour la croissance en 2023.

Malgré des prévisions positives, les experts économiques ont affirmé que l'économie du seconde semestre de l'année serait confrontée à des défis importants, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine entraînant une augmentation des prix de l'essence et des coûts de production ; la promulgation de nouvelles normes liées aux matières premières, à la main-d'œuvre et à l'environnement pour les produits importés des pays partenaires affectant les activités d'exportation du Vietnam ; l'inflation galopante dans le monde entier et l’évolution complexe de l'épidémie de COVID-19 dans de nombreux pays…

Pour atteindre l'objectif d’une croissance élevée en 2022, le Vietnam doit accélérer ses réformes, même dans le contexte de reprise économique, dans le but d'atténuer la pression inflationniste et de donner plus de place aux entreprises pour se développer.- VNA