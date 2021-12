Hanoi (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a présidé vendredi soir 3 décembre à Hanoi une réunion pour examiner une demande du gouvernement relative à la mise en œuvre de certains mécanismes spécifiques et exceptionnels dans la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (debout) lors de la réunion de travail avec la permanence de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Dans un rapport en date du 17 novembre 2021, le gouvernement a demandé au Comité permanent de l’Assemblée nationale de promulguer une résolution permettant la mise en œuvre de certains mécanismes et politiques de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19 pour mettre en œuvre la Stratégie globale de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19.



La président de la Commission des affaires sociales Nguyên Thuy Anh a convenu de la nécessité de promulguer une résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale sur l’autorisation de la mise en œuvre de certains mécanismes et politiques permettant au gouvernement de promulguer et de mettre en œuvre la Stratégie globale de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a convenu de la nécessité de promulguer une résolution du Comité permanent de l’Assemblée nationale à ce sujet.

Cependant, il a également déclaré que la portée de ce projet de résolution se concentre uniquement sur le règlement concernant les mécanismes et politiques spéciaux sur la prévention et le contrôle du Covid-19 qui sont différents ou ne sont pas encore réglementés par les dispositions légales en vigueur.

Concernant la stabilisation des prix des équipements médicaux, le président de l’Assemblée nationale a suggéré que seuls ceux qui sont vraiment urgents, soigneusement évalués et largement acceptés pourraient être inclus dans la liste.

Vuong Dinh Huê a demandé au gouvernement de réviser tous les mécanismes et politiques mentionnés dans le projet de résolution et d’examiner les opinions pertinentes des députés.

Il a chargé la Commission des affaires sociales, les organes, le Comité permanent de l’Assemblée nationale et le gouvernement de continuer à peaufiner le rapport et d’évaluer l’impact du projet de résolution à soumettre au Comité permanent de l’Assemblée nationale.