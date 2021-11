Hanoi (VNA) – Le ministre des Finances Hô Duc Phoc a répondu vendredi 12 novembre aux questions des députés de l’Assemblée nationale concernant les politiques fiscales, les recettes budgétaires de l’État, la dette publique et les excédents budgétaires.

Le ministre des Finances Hô Duc Phoc lors de la séance de questions-réponses à l’Assemblée nationale, le 12 novembre. Photo : VNA

Il a déclaré que son ministère a proposé l’extension et le retard du paiement des taxes du gouvernement et de l’Assemblée nationale lors de la mise en œuvre des politiques fiscales en 2021, tout en se concentrant sur la collecte des taxes sur les plateformes numériques et les planchers de commerce électronique, et en émettant des reçus électroniques pour éviter les fausses factures à des fins de fraude au remboursement d'impôt et d’évasion fiscale.Selon le ministre, le niveau de la dette publique de 2021 est de 56,8%, dépassant le taux d’alerte de 54%, ce qui est un problème préoccupant. Il a affirmé son soutien aux paquets de stimulation de la demande pour le développement économique, mais a en revanche souligné les problèmes de capacité d’absorption de l’économie lors de la mise en œuvre des paquets.Expliquant le faible niveau de décaissement des investissements publics, Hô Duc Phoc a estimé que les principales raisons comprenaient des questions liées aux institutions, à la lenteur du dégagement des terres et la construction de projets.Concernant le paquet d’investissements de 2 milliards de dollars pour le développement durable de la région du delta du Mékong, il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un montant destiné à compenser l’excédent budgétaire mais d’un prêt pour la mise en œuvre de projets dans la région. – VNA