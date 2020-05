Hanoi (VNA) - De fortes pluies et des tourbillons ont tué une personne et en ont blessé huit autres dans la province septentrionale de Phu Tho, du 8 mai au soir au début du 9 mai.

Photo : internet

Les catastrophes naturelles ont également endommagé des maisons et des cultures dans la localité, a rapporté le 9 mai le comité de pilotage provincial pour la prévention des catastrophes, la recherche et le sauvetage.

Un décès se trouve dans la commune de Bac Son, district de Tam Nong, tandis que les blessés se trouvent dans le chef-lieu de Phu Tho et les districts de Tam Nong, Thanh Thuy, Yen Lap et Cam Khe.

Plus de 2.500 écoles et maisons ont été endommagées, 1.400 hectares de riz et d'autres cultures ont été inondés et 800 têtes de volaille ont été tuées.

Les forces compétentes se sont rapidement rendues dans les localités touchées et les familles des victimes.



Lors d’une visite sur le terrain le 9 mai, le vice-président du Comité populaire provincial Nguyen Thanh Hai a ordonné de mobiliser des ressources pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Dans la nuit du 8 mai également, un tourbillon a fait quatre blessés dans la province montagneuse de Thai Nguyen (Nord), et endommagé 108 maisons, 13 écoles et autres installations de la localité.

Les catastrophes ont détruit 182 ha de riz et d'autres cultures, 85 ha d'usines industrielles et 3.700 arbres et tué 2.800 volailles, avec des pertes totales estimées à 21 milliards de dongs (909.000 dollars).-VNA