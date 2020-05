La sécheresse sévit depuis des mois dans le delta du Mékong. Photo : VNA

Ben Tre (VNA) – Après des mois de forte canicule causant la grave sécheresse et l’instrusion saline dans le delta du Mékong, le 13 avril, des pluies qualifiées d’ « or » ont fait leur apparition dans plusieurs provinces dudit delta.

A Ben Tre, une pluie torentielle de plus d’une heure a désaltéré des milliers de hectares de cocotiers, d'arbres fruitiers et de plantes dans cette province du delta du Mékong.

Le directeur adjoint du Service de l’Agriculture et du Développement rural de Ben Tre, Huynh Quang Duc a précisé que cette pluie a bénéficié à plus de 72.000 ha de cocotiers, près de 30.000 ha d’arbres fruitiers, de plantes et a contribué à réduire la salinité dans le système de canaux et de rigoles dans cette province.

Le même jour à An Giang, une pluie abondante de plus de 3 heures a aussi permis de rafraîchir la province. Les habitants locaux la considère comme une pluie d’or au milieu d’une période de rigoureuse canicule et de pic de sécheresse et d’instrusion saline qui sévissent depuis des mois.

Cette pluie précieuse a réduit le risque d'incendies dans près de 17.000 ha de forêts et a arrosé à temps les rizières de la saison été-automne et des jardins fruitiers.

Dans la ville Can Tho, avec une averse bienvenue après des mois de canicule et de sécheresse. Outre l’arrosage des arbres et des plantes agricoles, la canicule a été grandement atténuée.

Les pluies abondantes ont aussi font leur apparition dans plusieurs autres localités du delta du Mékong comme Dong Thap, Tien Giang, et Bac Lieu. Ces pluies ont permis de sauver d’importantes superficies d’arbres fruitiers exténués et de réduire les risques d’incendies de forêts.

A côté des provices du delta du Mékong, la pluie a rafraîchi le climat et atténué les difficultés pour la culture maraîchère dans la province centrale de Quang Ngai. Elle permettra aussi d’alimenter les lacs réservoirs de cette localité dont le niveau d'eau est au plus bas.

Néanmoins, selon le directeur adjoint du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural de Ben Tre, Huynh Quang Duc et le directeur de la Météorologie et de l’Hyrologie d’An Giang, Lu Van Ninh, ces pluies ne sont pas celles de la saison des pluies dans le delta du Mékong, aussi les habitants doivent continuer de faire face activement à la sécheresse, l’instrusion saline et aux incendies de forêts pour réduire au maximum des dégâts.

Au début de 2020, le delta du Mékong a été frappé par une sécheresse causée par le changement climatique, laquelle a entraîné ensuite une pénurie d'eau potable dans de nombreuses zones. La pénurie d'eau a provoqué de graves intrusions salines dans dix des 13 provinces du delta. Cela a affecté la production agricole de la région, menaçant la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et les activités de production de près de 700.000 personnes. -VNA