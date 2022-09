Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les localités des régions Nord et Centre connaîtront de fortes pluies et des vents violents les 8 et 9 septembre, selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

Les pluies dureront jusqu'au 11 septembre et des inondations et des glissements de terre sont prévus dans les zones basses et montagneuses.

Le Bureau permanent du Comité directeur national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a envoyé le 7 septembre un document aux villes et provinces, leur demandant de se préparer aux catastrophes naturelles.

Photo: VNA

Ils doivent surveiller de près les prévisions météorologiques, fournir des mises à jour aux autorités et habitants locaux, et surveiller les zones sujettes aux inondations et aux glissements de terre pour évacuer les personnes vers des endroits plus sûrs, selon le document.

Il leur a également demandé de prendre des mesures pour protéger les cultures, les fermes aquatiques et les installations de production ; de préparer le personnel et le matériel pour faire face aux problèmes émergents et d'intensifier le travail de communication pour sensibiliser le public aux mesures préventives.-VNA