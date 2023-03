Hanoi (VNA) - Les intellectuels vietnamiens sont une main-d’œuvre importante dans l’industrialisation et la modernisation du pays, ainsi que dans l’intégration internationale et la construction d’une économie de la connaissance, a déclaré jeudi 23 mars le président de l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA), Phan Xuân Dung.

Les participants au séminaire organisé par l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques, à Hanoi, le 23 mars. Photo : VNA

Il a fait ces remarques lors d’un séminaire organisé par la VUSTA et destiné à rechercher des moyens de promouvoir le potentiel des intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger pour la construction et le développement nationaux, en particulier dans le développement des capacités scientifiques et technologiques et la construction d’écosystèmes nationaux d’innovation et d’entrepreneuriat, et la transformation numérique.Parallèlement au développement rapide de la révolution scientifique et technologique moderne, les intellectuels sont devenus une ressource particulièrement importante, créant la force et la position de chaque pays, a-t-il plaidé, ajoutant que les intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger font partie intégrante de la nation et apportent d’importantes contributions à la construction et défense nationales.Le chef du Département des relations économiques, de la science et de la technologie du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger du ministère des Affaires étrangères, Pham Viêt Hung, a déclaré que les intellectuels résidant à l’étranger ont participé directement et largement aux processus de coopération et ont accompagné le gouvernement dans la réalisation de l’objectif de construire un gouvernement au service des citoyens et des entreprises tout en répondant à la demande du pays en matière d’entrepreneuriat et d’innovation et aux enjeux liés à la quatrième révolution industrielle.Environ 300 experts et intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger participent aux activités scientifiques et technologiques au Vietnam chaque année, a-t-il fait savoir, ajoutant que de nombreux experts résidant à l’étranger collaborent ou travaillent en tant que conseillers auprès des ministères, agences et localités.Ils devraient être encouragées dans le contexte où l’économie privée est devenue une force motrice importante de l’économie nationale, a indiqué le responsable, exhortant les ministères, les agences et les localités à étudier et à développer un mécanisme commun pour recevoir et répondre aux suggestions des experts et des intellectuels résidant à l’étranger.Les lacunes dans la mobilisation de la participation des intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger au développement du pays et les solutions pour les inciter à retourner au Vietnam ont également été évoquées par les participants lors du séminaire. – VNA