Le séminaire portant sur les mesures visant à tirer profit au mieux de l'EVFTA et de l'EVIPA tenu à Ca Mau. Photo: baoanhdatmui.vn



Ca Mau (VNA) – Des mesures visant tirer profit de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) ont été avancées, lors d’un séminaire tenu le 8 octobre dans la province de Ca Mau (Sud).

Des experts ont estimé que ces deux accords ont apporté de nombreuses opportunités pour le Vietnam et Ca Mau en particulier, notamment pour les produits phares de cette province comme produits agricoles, sylvicoles et aquatiques.

Approuvé par le Parlement européen le 12 février 2020 et ratifié par l’Assemblée nationale du Vietnam le 8 juin 2020, l'EVFTA, présenté comme l’accord «le plus ambitieux jamais conclu avec un pays en développement», est entré en vigueur le 1er août dernier.

Dans le cadre de l’EVFTA, 65% des exportations européennes vers le Vietnam bénéficieront d’une suppression immédiate des droits de douane. Le reste sera progressivement libéralisé d’ici 10 ans. 71% des produits exportés du Vietnam vers l’UE seront exemptés de droits de douane dès le premier jour, avec une libéralisation progressive pour les autres produits d’ici sept ans.

L’EVFTA contribuera à augmenter le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers l'UE de 20% en 2020 et de 42,75% en 2025. Le PIB augmentera de 2,18 à 3,25% en 2019 - 2023.

Les experts prévoient une croissance des exportations nationales de riz de 65%, de sucre de 8%, de viande de porc de 4%... vers l’UE en 2025.

Pour tirer le meilleur parti possible de cet accord, des experts exhortent la province de Ca Mau à divulguer les informations liées à ces accords aux entreprises, à améliorer leur compétitivité, à les aider à se connecter aux chaînes de valeur pour promouvoir les exportations. -VNA