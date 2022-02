Hanoï (VNA) - Musicien, metteur en scène, homme d’affaires, professeur..., ces personnalités publiques partagent un point commun : tous sont nés sous le signe du Tigre. Voici leurs portraits.

Nguyên Hoàng, alias Hoàng Touliver, est né au début de 1987 à Hanoï dans une famille de fonctionnaires sans tradition musicale, son père étant policier et sa mère, professeure de lettres. Il est un célèbre DJ/producteur du Vietnam.

Connu comme le "sorcier de la musique", Touliver est le fondateur de SpaceSpeakers - une organisation pionnière dans le domaine du hip-hop et de la musique électronique au Vietnam.



En 1998, Touliver a réussi l’examen d’entrée au Département AGO (Accordéon - Guitare - Orgue/E.Clavier) du Conservatoire national de musique du Vietnam, pour la formation spécialisée de piano et de jazz. Diplômé en 2007, il a débuté sa carrière dans une agence de production de musique.



Depuis 2008, Hoàng Touliver travaille comme DJ et producteur de musique pour des artistes "underground" tels que Justatee, Mr.A, etc.



C’est en 2011 qu’il fonde le collectif SpaceSpeakers, réunissant des artistes et producteurs indépendants comme Justatee, Soobin Hoàng Son, Ung Duy Kiên, Rhymastic, etc. Avec SpaceSpeakers, Touliver organise régulièrement des soirées musicales dédiées au hip-hop et à la musique électronique à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.



En janvier 2021, Hoàng Touliver a remporté le prix "Producteur de l’année" du 16e prix "Cống hiến" (Contributions à la musique), organisé chaque année par le journal Thể thao & Văn hoá relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information dans le but d’encourager et promouvoir la création musicale. Il assume aussi le directeur musical du programme "Rap Viêt" diffusé sur Viêt Channel - HTV2.



Touliver est apparu dans le magazine de musique électronique de renommée mondiale Mixmag et le magazine américain Billboard pour parler de sa carrière musicale.



Né en 1974, Nguyên Quang Diêu, de la Faculté de mathématiques-informatique de l’École normale supérieure de Hanoï, a été reconnu Professeur d’université en 2011 à l’âge de seulement 37 ans, faisant de lui le plus jeune professeur du Vietnam.



Il est issu d’une famille avec une tradition de recherche scientifique. Son père était lui-même Professeur de mathématiques à l’École normale supérieure de Hanoï.



Nguyên Quang Diêu a obtenu en 2000 un doctorat en mathématiques à l’Université Paul Sabatier (Toulouse 3), sous la direction des Professeurs vietnamien Dô Duc Thai de l’École normale supérieure de Hanoï et français Pascal Thomas de Toulouse 3. Six ans après, à cette université française, il a obtenu l’habilitation à diriger des recherches (HDR), c’est-à-dire un diplôme universitaire permettant la direction de thèses et travaux de recherche. Il est retourné au Vietnam en 2007 pour enseigner à l’École normale supérieure de Hanoï.



De septembre 2007 à août 2009, il a été invité à travailler en tant que collaborateur à l'Université nationale de Chonnam et à l'Université nationale de Séoul, en République de Corée. Il y a fait des recherches sur la "théorie de l'opérateur et résolution des équations de Bar avec les estimations". Nguyên Quang Diêu est considéré comme un pionnier dans son domaine, encore très peu exploité avant ses travaux. De ses recherches, Nguyên Quang Diêu en a tiré pas moins de 35 articles scientifiques, dont quatre publiés dans journaux nationaux et 30 dans les principaux magazines scientifiques mondiaux. Ces articles ont joué un rôle important dans l'obtention de son titre de Professeur en 2011.



Né en 1962 à Hanoï, Dô Quang Hiên assume la présidence du conseil d’administration du groupe T&T. En outre, il est président des conseils d’administration de la banque Sài Gon - Hà Nôi (SHB), de la Compagnie par action de développement urbain et de zones industrielles SHB, de la Compagnie générale d’assurance BSH, des SARL T&T Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville. Actuellement, M. Hiên est aussi président de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï et membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.



Après avoir été diplômé du Département de physique de l’Université générale de Hanoï (actuellement l’Université des sciences sociales et humaines de Hanoï relevant de l’Université nationale de Hanoï), en 1987, il a travaillé dans une entreprise de réparation de téléviseurs de la Télévision de Hanoï. Il a ensuite repris ses études au sein de l’Institut national d’étude de technologies.



En 1993, il a créé la compagnie T&T spécialisée dans le commerce de produits électroniques, équipements de télécommunications, ceux de bureau…, sans compter des chaînes d’assemblage de motos.



En 2006, M. Hiên a fondé le club de football Hanoï T&T. Trois ans après, Hanoï T&T participait au Championnat national de football (V-League).



En 2007, il a investi dans le secteur financier et est devenu un actionnaire majeur et président du conseil d’administration de la banque SHB. En outre, T&T et SHB ont mis en commun leurs capitaux pour créer un grand groupe financier comprenant la Compagnie boursière Sài Gon - Hà Nôi, le Fonds Sài Gòn - Hà Nôi et la Compagnie d’assurance SHB - Vinacomin…



Nguyên Thi Hông Ngat est née en 1950 dans la commune de Mê So, district de Van Giang, province septentrionale de Hung Yên. Son pays natal, au passé culturel et historique très riche - la région Kinh Bac fait de la partie Nord de la capitale Thang Long (ancien nom de Hanoï) -, a grandement influé sa carrière.



À l’âge de 15 ans, elle a décidé de suivre une formation à l’École de théâtre et de cinématographie du Vietnam. Elle est devenue par la suite, de 1968 à 1980, artiste de chèo (théâtre populaire) et scénariste au Théâtre central de chèo.



En 1980, Mme Ngat a obtenu une bourse d’étude pour parfaire sa formation à l’École de théâtre et de cinématographie de Moscou dans l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques. Retournée au Vietnam en 1987 après avoir obtenu son diplôme avec mention, elle a intégré le Studio de cinéma du Vietnam. Elle y a passé une grande partie de sa carrière, devenant directrice adjointe en 1998 puis directrice en 1999.



Mais ses casquettes ne s’arrêtent pas là, loin s’en faut ! En parallèle, elle est devenue également directrice du Studio de cinéma de l’Association de cinéma du Vietnam (Hodafilm) et cheffe adjointe du Département du cinéma et vice-présidente permanente de l’Association de cinéma du Vietnam (Vietnam Cinema Association - VCA) pendant deux mandats (2010-2020).



Elle a obtenu de nombreux prix lors de festivals du film du Vietnam. En 2014, elle a réalisé le film Guong troi (Miroir de ciel) qui a été tourné essentiellement dans la baie de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh. Un an après, elle assumait la production du long-métrage Nhung dua con cua làng (Les enfants du village), représentant le Vietnam au 3e Festival international du film de Hanoï. En tant que scénariste, Hông Ngat a participé aux long-métrages Canh bac (Pari) en 1993, Da tràng xe cát Biên Đông (Pédaler dans la choucroute en Mer Orientale) en 1995.



Actuellement, elle est directrice de la Compagnie de communication Nam Phuong (Hong Ngat Film). -CVN/VNA

