Les aires historiques de Baekje en République de Corée. Photo: world.kbs.co.kr



Hanoi (VNA) – Des patrimoines de la République de Corée seront présentés du 16 septembre au 16 octobre à Hanoi, au Musée de l’histoire nationale.

Le public vietnamien et les amis internationaux auront l’occasion d’admirer notamment des images de l’île volcanique et des tunnels de lave de Jeju et des aires historiques de Baekje par l'intermédiaire de technologies virtuelles.

L’île volcanique et les tunnels de lave de Jeju sont un site naturel classé au patrimoine mondial depuis 2007. Jeju-do est une île volcanique située à 85 kilomètres au sud des côtes continentales. C'est à la fois la plus grande île et la plus petite province de République de Corée avec une superficie de 1.846 km².

Un élément central de l'île de Jeju est le volcan éteint Hallasan, la plus haute montagne de République de Corée qui s'élève à 1 950 mètres d'altitude. Le volcan principal compte 360 volcans satellites.

L'activité volcanique de Jeju a commencé à peu près au Crétacé et a duré jusqu'au début de l'ère tertiaire (Cénozoïque). La dernière activité volcanique enregistrée date d'environ 800 ans. L'île est couverte de roches et de terres volcaniques produites par Hallasan. Au sommet du volcan se trouve un cratère nommé Baengnokdam avec un lac, formé il y a plus de 25.000 ans.

Les aires historiques de Baekje regroupent 8 sites situés dans l'ouest de la République de Corée à Gongju, Buyeo et Iksan qui ont été classés dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015. Ils sont représentatifs de la dernière période du royaume de Baekje entre les années 475 et 660. Ce sont les forteresses Gongsanseong et Busosanseong, les temples Jeongnimsa et Mireuksa, les tombes royales de Songsan-ri et de Neungsan-ri, les remparts de Naseong et les sites archéologiques de Wanggung-ri et de Gwanbuk-ri.

Il s'agit d'une activité importante afin de renforcer les échanges culturels et l'amitié entre les deux peuples pour célébrer le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée, contribuant ainsi au développement durable et à la prospérité commune des deux pays en matière culturelle. -VNA