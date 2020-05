Hanoi (VNA) - De nombreux Partis et amis dans le monde ont envoyé des messages de félicitations au Comité central du Parti communiste du Vietnam à l'occasion du 130e anniversaire du Président Hô Chi Minh.

Photo : VNA

Dans son message, le Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) a déclaré que la vie et la carrière du Président Hô Chi Minh étaient associées aux causes révolutionnaires du peuple vietnamien et indochinois, du mouvement communiste international et de la lutte pour la liberté et l'indépendance des nations opprimées dans le monde.

Le Comité central du PRPL a déclaré que le Président Hô Chi Minh avait toujours apporté un soutien précieux et en temps opportun au peuple lao pendant sa cause de libération nationale, contribuant ainsi au succès de la Révolution lao.

Le Président Hô Chi Minh et les présidents du Laos Kaysone Phomvihane et Souphanuvong ont construit les liens Laos - Vietnam en un puissant bloc de solidarité pour vaincre les envahisseurs étrangers. Cette solidarité particulière est devenue une relation pure, loyale et rare dans les relations internationales, et un atout précieux des deux nations, et l'un des facteurs déterminant la victoire de la révolution de chaque pays.

Le Parti, l'État et le peuple du Laos conserveront ces liens éternels avec le Parti, l'État et le peuple du Vietnam, selon le message.

Pendant ce temps, le Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) a déclaré que le président Fidel Castro Ruz et le Président Hô Chi Minh, dirigeants de deux pays, ont entretenu leurs liens étroits.

Le PCC a réaffirmé sa détermination à consolider encore l’amitié spéciale avec le PCV, estimant que les enseignements et le testament du Président Hô Chi Minh continueront de guider le peuple vietnamien et les générations futures dans leur cause de construction du socialisme.-VNA