Une zone de mise en quarantaine au district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc (Nord). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La permanence du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a envoyé le 3 mars une circulaire aux dirigeants des organisations religieuses sur la poursuite et l’accélération des activités de prévention et de lutte contre le COVID-19.

Réalisant les directions du Parti, de l’Etat et du FPV, en valorisant la tradition de "mener une bonne vie religieuse et civique" et d’être responsables à l’Etat et au peuple, ces derniers temps, les organisations religieuses au Vietnam ont activement pris part à la prévention et la lutte contre le COVID-19 par des activités significatives.

Face aux évolutions complexes de l’épidémie de COVID-19 dans le monde, le système politique œuvre ensemble avec la population, la permanence du Comité central du FPV a demandé aux organisations religieuses d’intensifier les activités de sensibilisation aux dignitaires, fidèles, pratiquants et habitants le danger de l’épidémie, l’application des mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie; limiter des contacts avec un grand nombre de personnes; ne pas venir aux pays et territoires touchés par l’épidémie…

En plus, les organisations religieuses doivent activement sensibiliser les populations à ne pas suivre des informations erronées sur l’épidémie.

En cas d’être au courant des symptômes anormaux sur le COVID-19 dans la communauté, il faut les informer à temps aux services médicaux locaux. Des résultats de participation à la prévention et à la lutte contre l’épidémie des organisations religieuses doivent envoyer à la permanence du Comité central du FPV via le Comité des affaires religieuses du CC du FPV, au 46 rue Trang Thi, Hanoï ; Tel : 024.39.28.74.00 ou 08.04.61.49 ; Courriel : bantongiaomttq@gmail.com.

Parmi les efforts conjugués des secteurs et branches dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de COVID-19, les entreprises de télécommunications du pays ont réalisé cinq reprises d’envoi de près de 7 milliards de messages à plus de 125 millions d’abonnés dans le pays.

Selon le ministère de l’Information et de la Communication, pour soutenir les unités dans la prévention et la lutte contre l’épidémie, le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel) a établi un pont télévisé regroupant 21 grands hôpitaux du pays pour rassurer la réunion en ligne dans la direction de la prévention et la lutte contre le COVID-19. -VNA