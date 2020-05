Le Thi Thu Hang (2e à partir de la droite) et des représentants de l'agence sud-coréenne Asia Today, du quotidien économique sud-coréen Aju et de l'agence russe Rossiya Segodnya. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Thi Thu Hang, cheffe du Département de l’Information et de la Presse du ministère des Affaires étrangères, a remis le 15 mai la licence de création d’un bureau permanent à des organes de presse étrangers.



L’agence de presse sud-coréenne Asia Today, le quotidien économique sud-coréen Aju, l’agence de presse russe Rossiya Segodnya, sont ainsi autorisés à créer des bureaux permanents au Vietnam.



Lors de la cérémonie, Le Thi Thu Hang a déclaré saluer la création de bureaux permanents de ces organes de presse au Vietnam, avant d’apprécier leur rôle et leurs contributions au développement de l’amitié et de la coopération multiforme entre le Vietnam et la Russie, comme entre le Vietnam et la République de Corée.



Indiquant qu’actuellement, une quarantaine d’organes de médias internationaux étaient présents au Vietnam, elle a déclaré que le ministère des Affaires étrangères créerait de meilleures conditions possibles aux reporters en vue de meilleures contributions à l’amitié entre le Vietnam, la Russie et la République de Corée.



Les chefs des bureaux permanents des organes de presse étrangers ont affirmé être prêts à coopérer avec le ministère des Affaires étrangères. Ils ont souligné que cet événement permettrait à leurs organes de presse de contribuer davantage au développement des relations entre le Vietnam et leurs pays. -VNA