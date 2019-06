Le 20 juin, la délégation militaire cambodgienne a visité certains lieux de la province de Binh Phuoc où le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen mettait le pied pour tenter de sauver le pays (Photo: VNA)

Binh Phuoc (VNA) - Plus de 100 officiers supérieurs du Cambodge se sont rendus le 20 juin dans la province de Binh Phuoc, dans le sud du Vietnam, pour marquer le 42e anniversaire de «la voie qui mènera au renversement du régime génocidaire de Pol Pot».

La délégation, conduite par le vice-Premier ministre et ministre de la Défense cambodgien, le général Samdech Pichey Sena Tea Banh, a été accueillie par le chef adjoint du Département général de la politique de l'Armée populaire vietnamienne, le général Tran Quang Phuong et le commandant de la 7e région militaire, le lieutenant général Vo Minh Luong, accompagnés de hauts responsables de Binh Phuoc.

Ils se sont rendus dans des endroits où le Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen était allé lors de son voyage afin de trouver la voie pour sauver le pays, y compris ceux où il avait rencontré la première troupe vietnamienne dans le hameau de Thanh Tay, commune de Loc Tan, où lui et ses camarades avaient caché des armes et avaient rencontré des autorités locales.

La délégation cambodgienne a également eu une réunion avec des responsables locaux et des résidents au centre culturel de la commune de Loc Thanh, où un musée sur la voie du renversement du régime génocidaire de Pol Pot a été créé.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Tea Banh, a affirmé que des soldats vietnamiens volontaires aidaient le peuple cambodgien à échapper à la tragédie du génocide de Pol Pot et qu'ils remplissaient leur mission.

Il a exprimé sa profonde gratitude aux soldats volontaires vietnamiens qui ont sacrifié leur vie pour la survie du peuple cambodgien.

Le Parti, le gouvernement, l'armée et le peuple cambodgiens garderont toujours dans leur mémoire la victoire du 7 janvier 1979, qui n'aurait pas été obtenue sans la solidarité et le leadership du Parti du peuple cambodgien et des énormes soutiens opportuns et efficaces des soldats volontaires vietnamiens, a-t-il ajouté.

Lors de la cérémonie, Nguyen Van Tram, président du Comité populaire de la province de Binh Phuoc, a qualifié la visite de la délégation cambodgienne de manifestation vivante de la solidarité et de l'amitié entre les armées et les peuples des deux pays. -VNA