Des nouilles instantanées au fruit du dragon Thanh Long Caty. Photo: sggp.org.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une équipe de chercheurs de l’Université de l’industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville a réussi à produire pour la première fois au Vietnam des nouilles instantanées au fruit du dragon utilisant la nanotechnologie.

Les chercheurs ont utilisé cette technologie nouvelle pour soutenir la dispersion de la chair du fruit du dragon dans la pâte, garder la couleur du produit et limiter la détérioration des substances biologiques, maintenant ainsi un maximum de composants bénéfiques dans les nouilles.

Ce succès est le fruit d’une coopération biennale entre l’Université de l’industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville et l’Institut scientifique d’économie et de technologie de Saigon, la sarl Thanh Long Binh Thuan et la sarl Caty Food.

Si cette technologie est utilisée dans divers domaines, son utilisation est relativement faible dans le domaine alimentaire. S’agissant de la denrée stricto sensu, son utilisation peut viser à obtenir une dispersion dans l’eau de substances insolubles, à protéger de façon ciblée des molécules sensibles dans les procédés de transformation ou à libérer des composés intervenant dans la saveur ou la formation de couleurs.

Le fruit du dragon est une spécialité de la province de Binh Thuân (Centre) et du Vietnam en général. Binh Thuân est le plus grand producteur de fruits du dragon du pays, avec plus de 16.000 ha et une production annuelle supérieure à 400.000 tonnes en 2012. – VNA