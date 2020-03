Da Nang (VNA) - Un groupe de navires de la Marine des Etats-Unis ont jeté l'ancre le 5 mars au port de la ville de Da Nang au Centre pour une visite officielle au Vietnam, dans le cadre des activités en célébration des 25 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Etats-Unis.

Il s’agit du porte-avions Theodore Roosevelt (CVN 71) et du croiseur lance-missiles USS Bunker Hill (CG52).

Ce groupe de navires a été accueilli par le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Ho Minh Ky, représentant du commandement de la zone 3 de la Marine vietnamienne, du commandement de la zone militaire 5 et des représentants d’autres organes de la ville de Da Nang.

Ho Minh Ky et l’amiral John C. Aquilino, commandant de la flotte américaine du Pacifique, à la tête de ce groupe de navires, ont co-présidé un point presse. John C. Aquilino a exprimé son quiétude devant les mesures préventives prises par le Vietnam pour faire face au COVID-19.

Selon Ho Minh Ky, cet événement affirme la capacité de garantir les conditions de logistiques, de technique, de santé du Vietnam dans l’accueil des navires étrangers.

Le 5 mars, des représentants des navires américains sont allés saluer le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Huynh Duc Tho.

Ce groupe de navires resteront au Vietnam jusqu’au 9 mars avant la poursuite de son trajet dans certains pays dans la région.

Le porte-avions Theodore Roosevelt est le deuxième du genre arrivant au Vietnam durant ces trois dernières années. USS Carl Vinson avait jeté l’ancre à la ville en mars 2018. -VNA