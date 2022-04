Relâche d'alevins de diverses espèces aquatiques à Can Tho. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Plus de 4,3 millions d'alevins de diverses espèces aquatiques ont été relâchés le 1er avril au port de Tran De, district du même nom, province de Soc Trang (delta du Mékong) dans le but de régénérer et d'augmenter la diversité de la ressources de pêche dans la région.

Cet événement a été conjointement organisé par le Département général de l'aquaculture, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, l'antenne du Conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam à Soc Trang, le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural, le Comité populaire du district de Tran De. Il s'agissait de l'une des activités organisées en l'honneur de la Journée traditionnelle du secteur vietnamien de l'aquaculture (1er avril).

Le même jour, des événements similaires ont eu lieu dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud) et dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).

La relâche d'alevins de diverses espèces aquatiques vise à restaurer et à développer les ressources aquatiques naturelles et à encourager les habitants et les organisations à participer activement au développement durable de l'aquaculture. -VNA