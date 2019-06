Des danses traditionnelles présentées lors du Festival touristique de Mau Son 2019. Photo : VNA

Lang Son (VNA) – Le service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Lang Son (Nord) a inauguré le 16 juin le Festival touristique de Mau Son 2019 dans la zone touristique éponyme, district de Loc Binh, attirant des milliers de touristes.

S’exprimant à l’ouverture de cette fête, le directeur adjoint du service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Lang Son, Be Thi Thu Hien a dit que cet événement était une activité importante du secteur touristique en 2019 pour présenter des potentiels touristiques, favoriser les échanges d’expériences touristiques pour accélérer le développement socio-économique et culturel de la province. C’était aussi une occasion pour la zone touristique de Mau Son d'attirer des visiteurs vietnamiens comme étrangers via la représentation de ses potentiels et de ses spécialités aux intéressés.

A ce festival, de riches activités culturelles typiques des ethnies minoritaires vivant sur le sommet de Mau Son ont été représentés : des spectacles de danse, de représentation des instruments musicaux traditionnels, une exposition photographique artistique, un concours de vélos VTT (vélos à tout terrain), des activités sportives, etc.

Située à une trentaine de kilomètres à l'est de la ville de Lang Son, sur la Nationale 4B, la zone touristique de Mau Son offre des paysages magnifiques. Au sommet, à 1.500 m d'altitude, le climat est tempéré toute l'année avec une moyenne de 15ºC et des précipitations de 2.225,3 mm/an. En hiver, la neige tombe parfois, rendant ce site encore plus attrayant.

La zone touristique de Mau Son est couverte par des tapis d’herbes et des forêts primitives. Ce haut lieu est propice aux activités de villégiature, de visite, d’études avec ses beaux paysages, ses valeurs culturelles éminentes, des spécialités précieuses et des spécialités culinaires variées…



Le Festival touristique de Mau Son est devenu un évènement annuel qui permet de promouvoir l’image de Lang Son et de présenter des produits touristiques afin d’attirer des investissements et de développer le tourisme, à Mau Son et dans la province de Lang Son en général.

Récemment, le Premier ministre a ratifié l’aménagement global de construction de la zone touristique nationale de Mau Son jusqu’à 2040.-VNA