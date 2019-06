Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoà Bình a accompagné le 23 juin un millier de Hanoïens à la "Marche pour ta santé". Photo: laodong.vn



Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et des milliers de personnes se sont réunis le 23 juin à Hanoi pour lancer le concours «Marche pour ta santé», dans le cadre des activités marquant le 10e anniversaire de la fondation de l'Association de jeunes médecins du Vietnam (VYPA).

Fondée le 28 juin 2009, l'association dispose désormais de succursales dans 62 villes et provinces avec 82.600 membres, devenant ainsi l'une des plus grandes organisations du secteur de la santé, a déclaré le Dr Trân Van Thuân, directeur de l'hôpital K, basé à Hanoi et également président de la VYPA.

Ces 10 dernières années, la VYPA a offert des consultations, des médicaments gratuits et des cadeaux à plus de 8 millions de personnes. Elle a dispensé une formation en secourisme à plus de 200.000 enseignants de maternelle et de primaire, effectué des opérations de chirurgie oculaire gratuites pour 10.000 personnes âgées désavantagées et reçu 10 millions d'unités de sang. Elle a également organisé des activités visant à encourager le lavage des mains au savon afin de prévenir la fièvre aphteuse, touchant environ 1,5 million d'enfants.

L’association a également lancé de nombreux mouvements et programmes concrets pour concrétiser les résolutions du Parti et du gouvernement sur les soins de santé, a-t-il noté.

Saluant les contributions de la VYPA, le vice- Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a souligné les avantages et les difficultés du secteur de la santé, en particulier la montée en flèche des risques de maladies non transmissibles.

Il a demandé à l'association de mener à bien le Programme de santé du Vietnam lancé en février dernier par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, dans le but d’aider les citoyens à évaluer les risques, à appliquer des mesures préventives, à détecter précocement des maladies éventuelles et à mieux s’occuper de leur santé.

Il a également appelé les jeunes médecins à redoubler d’efforts pour s’adapter rapidement aux avancées scientifiques et technologiques et à la 4e révolution industrielle, améliorer les soins de santé au niveau local, accroître les communications afin de sensibiliser le public aux problèmes de santé, au diagnostic précoce et aux activités physiques, et répondre à la demande de soins de santé de la population.

Cet événement fait partie d'une série d'activités «Marche pour ta santé» dans le monde entier lancées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). -VNA