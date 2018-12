Des milliers de personnes participent à la Course pour les enfants Hanoi 2018.

Hanoi (VNA) - Ce dimanche matin au parc Thong Nhat (Réunification) à Hanoi, des milliers de personnes ont participé à la Course pour les enfants Hanoi 2018.



L’événement avait pour but de collecter des fonds en faveur des enfants en difficulté et atteints par le cancer ou les maladies cardiaques congénitales. Cet événement sportif annuel est organisé par l’Association d’amitié Vietnam - Canada, l’ambassade du Canada au Vietnam et des organismes basés à Hanoi.



Prenant la parole lors de la course, le président de l’Association d’amitié Vietnam-Canada Nguyen Viet Tien, vice-ministre vietnamien de la Santé a rappelé que 2018 marquait le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette course continuera à être une passerelle reliant le peuple vietnamien et les amis internationaux et contribuera aux relations Vietnam-Canada.

Pour sa part, l'ambassadeur canadien au Vietnam Deborah Paul a émis le souhait que de telles activités se multiplient dans les temps à venir.

Ce dimanche midi, le comité organisateur a collecté plus de 1,1 milliard de dôngs. L’enveloppe sera gérée par le fonds VinaCapital pour aider les enfants en difficulté et soignés à l’Hôpital pédiatrique central, à l’Hôpital cardiaque de Hanoi ou dans le cadre du programme des opérations chirurgicales du fonds Coup de cœur du Vietnam. -VNA