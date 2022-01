Hanoï (VNA) - Ces dernières semaines, de nombreuses nouvelles infections sont apparues à Hanoï. Face à cette situation, des milliers de jeunes de la capitale se sont engagés à faire leur part dans la lutte contre le virus. Appelés les "compagnons des docteurs", ils jouent un rôle important entre les patients et le personnel de santé.Il est 22h00, mais Bùi Dang Manh, secrétaire de l'Union des jeunes du quartier de Thinh Liêt (arrondissement de Hoàng Mai, Hanoï) et des jeunes volontaires de la localité s’acharnent à assembler des chiffres, documents et à donner des conseils à ceux qui iront rendre visite aux patients à domicile. Bùi Dang Manhest l’un des12.000 jeunes volontaires participant à la prévention et à la lutte contre le COVID-19 dans 579 localités situées dans la capitale ces jours-ci."Nous sommes tous toujours occupés à la fin de l’année, mais nous prenons le temps de nous engager volontairement dans la lutte contre l’épidémie. Nous utilisons nos temps libres (la sieste, le soir ou même la nuit) pour venir en aide aux personnes infectées par le COVID-19", déclare Bùi Dang Manh, avant de partager : "En faisant cela, je participe à protéger mes proches de toute infection".Le plus gros contingent de ces jeunes – environ 7.400 -, est chargé de faire les enquêtes, deprélever des échantillons pour les tests et soutenir la vaccination. Pour réaliser les statistiques, ce sont majoritairement des étudiants des Universités et Instituts universitaires de technologie qui sont mobilisés.À côté des jeunes volontaires travaillant dans les communes et les quartiers, l'Union municipale de la jeunesse a également mobilisé 770 médecins volontaires dans les centres sanitaires mobiles et prêts à travailler dans les zones d'isolement.Le réseau "Compagnons du docteur" a été fondé à l’initiative de l’Union municipale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, de l’Union de la jeunesse de Hanoï et l’Association des jeunes médecins de la capitale.

Contrôle des réservoirs d'oxygène avant de les envoyer aux patients du COVID-19 traités à domicile dans le quartier de Linh Nam, arrondissement de Hoàng Mai. Photo : CVN



Ce sont plus de 400 membres qui se chargent de coopérer avec les forces de première ligne pour lutter contre l'épidémie en détectant rapidement les F0 isolés à domicile montrant des signes de changement sévère, et ce grâce à un logiciel moderne. Ceci permet ensuite d’examiner rapidement le patient et de déployer rapidement les mesures professionnelles nécessaires.De plus, ces jeunes volontairesdistribuent également des paquets de médicaments, prélèvent des échantillons pour les tests et mesurent la SpO2 à domicile aux porteurs.Selon les statistiques, le réseau des "Médecins Compagnons" a reçu, jusqu'à présent, plus de 11.000 appels, dont plus de 6.000 ont été connectés avec succès pour aider les porteurs du COVID-19, contribuant pour une part importante à réduire la surcharge des établissements sanitaires.Jusqu’au 25 décembre, le système d’ATM d’Oxygène a distribué 1.000 bouteilles de 8 litres, 200 de 40 litres, 800 compteurs d’oxygènes, etc. aux nécessiteux."Les jeunes de la capitale devraient bientôt installer des stations d'oxygène satellites dans les quartiers et arrondissements. Ils seront ensuite mobilisés pour transporter, installer, récupérer les bouteilles d'oxygène et des équipements sanitaires, etc.", a déclaré Nguyên Duc Tiên, président de l’Union de la jeunesse de Hanoï. - CVN/VNA