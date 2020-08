Hanoi (VNA) - Plus de 4.000 Bec-ouverts indiens, une espèce en voie de disparition au Vietnam, se sont rassemblés près de la rivière Dam dans la ville de Tam Ky, province de Quang Nam.

Photo : VNA

L’échassier, dont le nom scientifique est Anatomus oscitans, est répertorié dans le livre rouge du Vietnam. Ils sont récemment arrivés à la rivière Dam, qui est située à environ quatre kilomètres du centre-ville de Tam Ky.Le meilleur moment pour observer l'oiseau est le matin lorsqu’il recherche escargots jaunes, grenouilles, crabes et gros insectes le long de la rivière ou dans les rizières environnantes. Les escargots jaunes détruisent les rizières locales, mais sont un des aliments préférés des Bec-ouverts indiens.L'oiseau a un bec de 10 cm, ses pattes sont rouges et mesurent environ 20 cm de long chacune. Bénéficiant d'une grande envergure, un bec-ouvert indien pèse généralement plus d'un kg.Le meilleur moyen d'explorer la rivière Dam est le bateau, qui coûtera 200.000 dongs par navire, pouvant transporter 4 à 10 personnes. - CPV/VNA