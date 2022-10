Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Des mesures antidumping temporaires sont appliquées à un certain nombre de tables et de chaises en provenance de Chine, selon une récente décision du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Au cours de l'enquête sur l'affaire, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec les unités compétentes, a examiné et évalué les impacts du dumping de marchandises importées sur les activités de production dans le pays, le niveau de dumping de fabricants et exportateurs chinois.

Selon des résultats de l’enquête, le niveau de dumping varie de 21,4% à 35,2%, le volume des importations concernées par l’enquête a augmenté par rapport au volume total de la consommation intérieure et de la production domestique, causant d’importants dommages à la production nationale.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de travailler avec les parties concernées pour collecter des informations afin d'évaluer l'impact global sur les parties prenantes avant d'émettre une conclusion finale.-VNA