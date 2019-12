Panorama du Sommet du tourisme du Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des experts se sont réunis lors de la session plénière du Sommet du tourisme du Vietnam 2019 qui s'est tenu à Hanoï le 9 décembre pour discuter des mesures visant à aider le tourisme vietnamien à s'envoler dans l'avenir.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Le Quang Tung a souligné que le tourisme vietnamien avait connu un bon développement lors de ces derniers temps. Selon le classement de l'indice mondial de la compétitivité, publié récemment par le Forum économique mondial, le Vietnam se trouve au 63e rang sur les 140 économies sondées.

En 2019, l'Organisation mondiale du tourisme a classé le Vietnam à la 6e place parmi les 10 pays enregistrant la plus forte augmentation de voyageurs étrangers. En janvier et novembre, le Vietnam a accueilli 16,3 millions de touristes étrangers, soit une hausse de 15,4% en glissement annuel. Selon les prévisions, le pays devrait recevoir 18 millions de touristes étrangers, générant un chiffre d'affaires de 720.000 milliards de dongs.

A cette occasion, les participants ont discuté des solutions pour améliorer la place du tourisme vietnamien dans le classement mondial du tourisme et du développement de l'aviation au service du tourisme.

Ils ont souligné la nécessité de lancer rapidement un fonds de soutien au développement du tourisme.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'attend à ce que les initiatives des experts, des investisseurs stratégiques, des entreprises vietnamiennes et étrangères contribuent à revitaliser le tourisme national et à améliorer sa compétitivité.

L'objectif du tourisme vietnamien d'ici 2025 est de générer 45 milliards de dollars de recettes, de contribuer à 10% du PIB du pays. -VNA