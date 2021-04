Des dirigeants du Vietnam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 5 avril, plusieurs journaux égyptiens ont publié des articles sur le Vietnam et ses nouveaux dirigeants, évaluant que les nouveaux dirigeants vietnamiens contribueraient à consolider les relations avec l'Égypte.

Dans leur article publié sur le journal en ligne Eldyar, les journalistes Sayed Badry et Mohamed Al-Saeed ont estimé que le gouvernement vietnamien, au cours du mandat 2016-2020, avait obtenu d’importantes réalisations et remporté un succès spécial en 2020. Dans le contexte de COVID-19, le Vietnam avait réussi à mettre en œuvre son double objectif de lutte contre l’épidémie et de développement socio-économique.

Selon les auteurs de l'article, les relations bilatérales entre l'Égypte et le Vietnam auront de belles perspectives pour s’épanouir après les élections de nouveaux dirigeants au Vietnam. En 2020, malgré les impacts du COVID-19, le commerce bilatéral avait été stable à environ 500 millions de dollars et les deux pays cherchent à le porter rapidement à 1 milliard de dollars.

Dans un article publié le même jour, le journal en ligne Events Magazine News a estimé que le nouveau Premier ministre Pham Minh Chinh avait des atouts importants pour devenir un excellent chef de gouvernement et conduire le gouvernement vietnamien à surmonter les difficultés pour atteindre les objectifs stratégiques au cours des cinq prochaines années. L’auteur Ahmeh Hassan a en outre indiqué que les dirigeants du Vietnam faisaient toujours preuve de solidarité dans leurs efforts conjugués pour mettre en œuvre des réformes, créer des bases pour réaliser des avancées dans le développement national dans les décennies à venir.-VNA