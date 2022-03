Le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a bondi de 41,4% en ce mois-ci et a multiplié par 2,2 fois en variation annuelle grâce à la réouverture au tourisme international.

Ho Chi Minh-Ville et les 13 ville et provinces du delta du Mékong ont repris leurs activités de coopération touristique en vue d’optimiser leurs atouts pour redresser et développer rapidement ce secteur.