Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le secteur de la transformation et de la fabrication est attractif pour les investissements étrangers, mais les industries auxiliaires ont encore besoin de mécanismes favorables pour se développer, a-t-on appris d’un séminaire organisé jeudi 9 mars à Hô Chi Minh-Ville.

Les industries auxiliaires jouent un rôle essentiel pour attirer les investissements dans la transformation et la fabrication. Photo d’illustration : VNA



Lê Hoàng Tai, directeur adjoint de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), a déclaré que ce secteur est l’aimant à investissements directs étrangers (IDE), comme en témoignent les 14,96 milliards de dollars ou 54% du capital social total au cours des 11 premiers mois de 2022.Pour attirer les investissements vers la transformation et la fabrication, les industries auxiliaires qui fournissent des matériaux, des composants et des pièces de rechange ont un rôle crucial à jouer.Le MoIT a donc publié de nombreuses politiques pour aider au développement des industries auxilaires, selon Lê Huyên Nga, cheffe du Bureau des industries auxilaires de l’Agence de l’industrie relevant du MoIT.Des résultats ont été enregistrés dans le développement des capacités des entreprises nationales, la recherche de nouveaux marchés et la mise en relation des entreprises locales avec les entreprises d’IDE. Les entreprises des industries auxiliaires sont désormais en mesure de fabriquer des produits à haute teneur technologique répondant aux exigences des fabricants finaux dans les chaînes d’approvisionnement.Cependant, a noté Lê Huyên Nga, les politiques existantes pour développer les industries auxiliaires manquent encore de mécanismes suffisamment efficaces pour connecter les fournisseurs et les fabricants, capitaliser sur la capacité des fabricants (principalement des entreprises d’IDE) à améliorer la valeur ajoutée du contenu national des produits finis, ou développer les chaînes d’approvisionnement sur le marché intérieur. Elles ne sont pas suffisamment attractives pour attirer les grands investisseurs étrangers vers les industries auxiliaires.Dans l’avenir, ces politiques seront complétées par de nombreux mécanismes et aides préférentiels en matière de financement, de recherche et développement, de transfert de technologie et de gestion de la production.Il est également nécessaire d’élaborer une loi pour faciliter les industries clés et développer les marchés intérieurs et d’exportation des produits industriels, a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’une politique de crédit plus efficace est également nécessaire pour les entreprises des industries auxiliaires.Abondant en ce sens, le vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des industries auxiliaires (VASI), Truong Chi Binh, a déclaré que la capacité de production des entreprises vietnamiennes dans les industries auxiliaires n’est pas faible, mais qu’elles sont toujours incapables de concurrencer avec leurs rivales étrangères en raison des coûts de production élevés.Par conséquent, la réduction des coûts de production est la clé d’un engagement plus profond dans les chaînes d’approvisionnement, a-t-il estimé, suggérant que les entreprises aient un meilleur accès au crédit, aux terres et aux procédures de construction d’usines.Le responsable a également recommandé aux agences d’État de former des clusters et des écosystèmes pour les entreprises des industries auxiliaires, de les aider à se mettre en relation avec des entreprises étrangères et multinationales, et de mettre en œuvre des politiques efficaces pour créer des conditions optimales pour leurs activités. – VNA