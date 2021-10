Hanoi (VNA) - Le Premier ministre a ordonné lundi 25 octobre dans un télégramme officiel aux localités du Centre, aux ministères et aux secteurs de prendre des mesures rapides pour faire face aux conséquences des inondations et se préparer à une dépression tropicale imminente susceptible de se transformer en tempête.

La trajectoire prévue de la dépression tropicale. Source : Centre national de prévision hydrométéorologique

Le texte a noté que des pluies incessantes se sont produites dans les provinces du Centre au cours des derniers jours, en particulier du 22 au 24 octobre dans les provinces de Thua Thiên-Huê, Quang Nam, Quang Ngai et Binh Dinh, provoquant des inondations et glissements de terrain et l’isolement de certaines zones.

Alors que certaines rivières de la région sont encore en crue et que plusieurs zones restent submergées, une dépression tropicale dans la Mer Orientale se déplace vers le continent, susceptible de s’intensifier en tempête, et pourrait continuer à provoquer des pluies torrentielles dans les zones allant de la ville de Dà Nang à la province de Binh Thuên, ainsi que les Hauts Plateaux du Centre.

Pour faire face à la dépression tropicale, protéger la vie des gens et faire face rapidement aux conséquences des inondations, le chef du gouvernement a demandé aux administrations des localités de Quang Tri à Binh Thuân et à celles des Hauts Plateaux du Centre de se préparer rapidement à la dépression, en mettant l’accent sur l’assurance de la sécurité des bateaux et navires en mer et prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes en cas d’inondation grave.

Pendant ce temps, les provinces de Quang Nam, Quang Ngai et Thua Thiên-Huê sont demandées de faire face rapidement aux conséquences des inondations.

Le chef du gouvernement a chargé le Comité national d’intervention en cas d’incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage, le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Transports de préparer des forces et du matériel pour venir en aide aux localités à leur demande.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement est invité à suivre de près la situation de la dépression tropicale, des pluies et des inondations afin de fournir des informations en temps opportun aux agences et aux résidents concernés.

D’autres ministères et secteurs sont invités à prendre des mesures relevant de leur compétence pour assurer la sécurité des réservoirs, protéger les activités agricoles et le système électrique, et aider les localités du Centre à faire face aux conséquences des inondations en temps opportun.

Le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles est chargé de diriger la mise en œuvre en temps voulu de mesures d’intervention appropriées afin de minimiser les pertes, selon le télégramme officiel. – VNA