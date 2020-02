Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Parallèlement à la prise des mesures de prévention de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), les agences de voyage dans le delta du Mékong cherchent à améliorer leurs services et à en concevoir de nouveaux, en privilégiant les destinations qui ne sont pas touchées par l’épidémie.

Selon Nguyen Thi Anh Hoa, directrice adjointe du Service municipal du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville, le chiffre d’affaires en février de certains voyagistes locaux a connu une diminution de 40% à 60%. Le nombre de voyageurs par voie aérienne a également enregistré une chute de 28,3% par rapport à janvier, de 23% en variation annuelle.

Devant cette situation, le Service du Tourisme et l’Association du Tourisme de Ho Chi Minh-Ville ont annoncé un programme de promotion touristique qui réunit de nombreuses entreprises, affirmant que le Vietnam en général, Ho Chi Minh-Ville en particulier, est une destination sécuritaire.

A Can Tho, le directeur du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Khanh Tung, a écrit une lettre ouverte adressée aux touristes et aux partenaires pour les informer de l’ouverture continue des sites touristiques locaux. Avec une application stricte des mesures de prévention, un climat ensoleillé et avec du vent, Can Tho est une destination sécuritaire et hospitalière, a-t-il affrimé.

Au Nord, la ville de Hai Phong conçoit de nombreux programmes pour promouvoir le tourisme après l’épidémie, dont des plans sur sa participation au salon Vietnam International Travel Mart (VITM) 2020, et la signature d’une convention de coopération avec Hanoï. Des guides pour les voyageurs à Hai Phong seront publiés dans un avenir proche.

En février, Hai Phong a accueilli près de 469.500 touristes dont 54.400 étrangers, soit une baisse respective de 9,42% et de 15,89% en glissement annuel.-VNA