Hanoi, 19 juin (VNA) - Des lauréats d’un concours sur le thème "Se joindre des mains afin de concevoir des maisons pour les zones rurales du Vietnam" ont été honorés le week-end dernier lors d’une cérémonie de remise des prix organisée par l’Association des architectes du Vietnam.

Le grand prix a été attribué au projet "Modèle de logement pour la région Sud-ouest" (Photo: tapchikientruc.com.vn)



Le comité d’organisation a décerné 12 prix, d’une valeur totale de 600 millions de dongs, aux meilleurs candidats qui se sont distingués parmi 184 candidatures au concours.



Le grand prix a été attribué au projet "Modèle de logement pour la région Sud-ouest" par un groupe d’architectes de l’Institut d’architecture du ministère de la Construction.



L’architecte Pham Cong Hung de Hanoi a remporté le premier prix et celui du "design préféré" pour la conception de logements dans la région du Nord.



Lancé en novembre 2018, le concours visait des architectes, des sociétés de conseil, des investisseurs et des entrepreneurs à travers le pays, les appelant à unir leurs efforts pour proposer des modèles de logements adaptés à chaque zone du Vietnam.



Les conceptions sont nécessaires pour intégrer des solutions vertes tout en respectant les conditions naturelles et climatiques locales, et en préservant la culture autochtone. - CPV/VNA