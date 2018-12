Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une exposition présentant des laques et des œuvres d'art vietnamiennes a débuté à Melbourne, en Australie, le week-end dernier, dans le cadre des activités de célébration du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Australie et le Vietnam.



Organisé par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coopération avec l'ambassade du Vietnam et l’Association commerciale du Vietnam en Australie, cet événement a attiré une foule de Vietnamiens travaillant ou étudiant en Australie, des habitants de la ville et des touristes.



Les beautés du pays et du peuple vietnamiens sont illustrées par ces laques et photos. L'exposition présente 10 laques d’artistes vietnamiens très connus (Tran Van Can, Nguyen Sang, Nguyen Tu Nghiem, Phan Ke An), ainsi que des clichés de patrimoines culturels immatériels primés dans le pays.



En outre, l'exposition présente également des publications pour promouvoir des sites touristiques.



Tran Thi Thu Dong, chef adjointe du département des beaux-arts, de la photographie et des expositions (APE) du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que la laque était un matériau unique des beaux-arts vietnamiens, espérant qu'à travers cette exposition, des caractéristiques de la culture et des sites touristiques célèbres du pays seraient présentés aux Australiens.



Tran Ba Phuc, président de l’Association commerciale du Vietnam en Australie, a beaucoup apprécié les œuvres d'art présentées lors de cette exposition. Selon lui, l'exposition aidera la communauté des plus de 320.000 Vietnamiens vivant en Australie à mieux comprendre leur patrie d’origine. -CPV/VNA