Berlin (VNA) - De nombreux États allemands ont fait don de plus de 190.000 kits de dépistage rapide du SARS-CoV-2 au Vietnam lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 25 juin au siège du Bundesrat (Conseil fédéral).

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne Nguyên Minh Vu (deuxième à partir de la droite) reçoit l'aide des États allemands. Photo: VNA

Les dons ont été mobilisés par les quatre États de Hambourg, Brême, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et Sachsen-Anhalt. Ils seront transportés au Vietnam par la compagnie aérienne Vietnam Airlines et arriveront à destination au début de la semaine prochaine.Lors de la cérémonie, les représentants des États ont fait l’éloge des résultats du gouvernement vietnamien dans la lutte contre le Covid-19 et ont exprimé leur conviction qu’avec les efforts du gouvernement et du peuple, le Vietnam maîtrisera bientôt l’épidémie.Lorsque le Covid-19 a éclaté en Allemagne et que les masques faciaux étaient rares, le gouvernement vietnamien, les organisations et les particuliers, ainsi que la communauté vietnamienne en Allemagne ont aidé la population locale à lutter contre l’épidémie en offrant des centaines de milliers de masques et des portions de repas. aux travailleurs médicaux en première ligne, ont-ils rappelé.Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Minh Vu, a souligné que ces dons constituent un symbole de la solidarité et de l’amitié entre les deux pays, d’autant plus que le Vietnam et l’Allemagne célèbrent la 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.Même dans le contexte de Covid-19, les relations entre le Vietnam et les États allemands continueront de prospérer dans plusieurs domaines, a affirmé le diplomate.Il a profité de l’occasion pour exprimer sa gratitude au Dr Kambiz Ghawami, président exécutif de l’organisation non gouvernementale World University Service (WUS), pour avoir soutenu l’ambassade du Vietnam dans la réception et l’envoi des dons.D’après le Dr Kambiz Ghawami, d’autres États allemands devraient offrir des kits de dépistage rapide du SARS-CoV-2 au Vietnam dans les temps à venir. – VNA