Hanoï, 31 janvier (VNA) - En marge du 13e Congrès national du Parti, des journalistes étrangers ont grandement apprécié les réalisations du Vietnam au cours des 35 ans de la mise en œuvre du Renouveau, tout en affirmant le rôle important du Parti communiste du Vietnam pour le développement du pays, l’amélioration de la vie de la population.

Le processus de Renouveau, avec une économie de marché et des politiques d’ouverture, a changé la situation du Vietnam, d'un pays en longue période d'encerclement et d'isolement devenant une économie ouverte, a partagé le journaliste Hantao, du quotidien d'Asie -Pacifique (Asia-Pacific Daily-APD).

Selon Hantao, le niveau de vie des Vietnamiens s'est considérablement amélioré. Les réalisations que le Vietnam a réalisées durant le Renouveau sont dues au leadership du Parti communiste du Vietnam.

Partageant le même point de vue, le journaliste Stefan Kühner du journal du Parti communiste allemand "Unsere Zeit" s'est dit "étonné » de ce que le Vietnam a réalisé sous la direction du Parti communiste vietnamien pendant 35 ans. A travers la réduction de la pauvreté et l'amélioration de la vie des populations.



Stefan Kühner a déclaré que le rehaussement du prestige et de la position du Vietnam était étroitement liée au développement économique du pays grâce au Renouveau et que le pays devait continuer à se réformer et à ouvrir davantage sa porte pour continuer à récolter le succès.

Selon le journaliste Dipanjan Roy Chaudhury, de Indian Economic Times, le Vietnam n'est pas seulement une économie en développement de la région indo-pacifique mais aussi joue un rôle important en Asie du Sud-Est.

Il a également souligné que le contrôle du COVID-19 était l'une des plus grandes réalisations obtenues par le Parti communiste du Vietnam en 2020.

A propos du processus de Renouveau du Vietnam, Hussain Janjua, un expert de communication indien, a déclaré que grâce à des efforts inlassables, le Vietnam avait réalisé de grandes réalisations dans tous domaines, en particulier en termes d'économie.

Le Vietnam a signé 15 accords de libre-échange et a participé à plus de 500 accords bilatéraux et multilatéraux dans de nombreux domaines, a-t-il cité.

En 2020, malgré l'épidémie de COVID-19, le Vietnam a connu encore un taux de croissance de 2,91%, devenant l'un des pays ayant un taux de croissance le plus élevé de la région et du monde. -VNA