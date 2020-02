Le ministre indien de la Défense, Rajnath Singh, rencontre la délégation des jeunes vietnamiens. Photo: VNA

New Delhi (VNA) - À l'invitation du Corps national des cadets de l’Inde (NCC), une délégation de jeunes vietnamiens a participé au programme d'échanges international de jeunes à New Delhi.

Outre le Vietnam et le pays hôte, le programme d'échanges a également attiré la participation de représentants de neuf pays, qui étaient le Bangladesh, le Bhoutan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, les Maldives, le Népal, la Russie, Singapour et le Sri Lanka.

Lors de ce programme, 13 jeunes Vietnamiens étaient actifs dans la présentation de l'image du pays et du peuple vietnamien amical et hospitalier, en particulier du dynamisme et de la créativité de la jeunesse vietnamienne à l’ère de la quatrième révolution industrielle, a précisé Tran Quoc Duy, secrétaire du comité provincial de l’Union de la jeunesse communiste de Binh Phuoc, également chef de la délégation vietnamienne en Inde.

Dans le cadre du programme, les délégués vietnamiens ont eu une rencontre avec le président indien, Ram Nath Kovind, le Premier ministre Narendra Modi, le ministre de la Défense Rajnath Singh et de nombreux officiers indiens.

La délégation vietnamienne et celles étrangères ont visité des sites historiques bien connus de l’Inde.

En outre, la délégation vietnamienne a eu un échange avec des élèves, étudiants et jeunes vietnamiens en Inde. Ils ont partagé des opinions et expériences s’agissant de l’organisation des activités destinées aux jeunes, de la création des organisations de la jeunesse à l’étranger, des préparatifs pour la prochaine fondation de l’Organisation des jeunes vietnamiens en Inde. -VNA