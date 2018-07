Quang Nam - La délégation composée de 120 jeunes Viet kieu venus de 29 pays et territoires est arrivée le 18 juillet à Hoi An, province centrale de Quang Nam, pour participer à diverses activités et découvrir la culture, les habitants et les paysages de cette terre.

Des jeunes Viet Kieu offrent des cadeaux aux enfants du Centre de soins des orphelins de la province de Quang Nam. Photo: VNA



Dans le vieux quartier de Hoi An, les jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger (Viet kieu) ont visité le Centre de soins des orphelins de la province de Quang Nam, qui abrite actuellement 47 enfants de différents âges, et leur ont offert des cadeaux.

"Via les conversations avec les enfants dans ce centre, je trouve que la création des centres de protection sociale est vraiment une activité humanitaire, contribuant à rendre la vie meilleure", a partagé Pham Phuong Anh, une Vietnamienne vivant en Pologne.

Khuong Thi Thu Hien, de Slovaquie, a dit qu’après une semaine de participation au programme "Camp d’été du Vietnam 2018", elle a acquis de bonnes connaissances sur la culture et l’histoire des villes et provinces qu’elle a visitées. Après ce programme, elle va rester au Vietnam.

Dans la soirée du 18 juillet, la délégation Viet kieu a participé à un programme d’échange artistique et à des jeux avec des jeunes locaux.

Ces jeunes Viet kieu participent à la 15e édition du Camp d’été du Vietnam, placée sous le thème "15 ans – Tendre la main". Ce camp d’été, qui se tient jusqu’au 25 juillet, comprend de nombreuses activités du Nord au Sud du pays pour aider ces jeunes à mieux comprendre leurs origines culturelles et à cultiver leur patriotisme.

Le Camp d’été du Vietnam, organisé par le Comité d’Etat des Vietnamiens de l’étranger du ministère des Affaires étrangères et de nombreuses localités, est destiné aux jeunes de la diaspora.

Depuis son lancement en 2004, il a attiré près de 2.000 jeunes d’origine vietnamienne issus de nombreux pays et territoires. Selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Vu Hong Nam, également président du Comité d’Etat des Vietnamiens de l’étranger, le résultat le plus important de ce programme, c’est de promouvoir auprès de ces jeunes la fierté pour leur pays d’origine. Après leurs vacances, ils seront de vrais « ambassadeurs culturels », aidant leurs amis à mieux connaître et comprendre le Vietnam. -VNA