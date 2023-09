Des jeunes parlementaires discutent de l’ entrepreuneuriat et de l’innovation, lors d’un débat à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires à Hanoï. Photo: cand.com.vn

Hanoï (VNA) – Des jeunes parlementaires venus d’Irlande, du Maroc, d’Algérie, du Burkina Faso et d’autres pays ont partagé des expériences en matière d’innovation dans leurs pays, lors d’un débat à la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires ouverte le 15 septembre à Hanoï.



Les parlementaires irlandais ont déclaré espérer qu'à travers cette Conférence, les expériences partagées par les pays fourniraient des informations utiles pour promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat.



De leur côté, les parlementaires marocains ont indiqué qu'après 2019, le Maroc comptait plus de 2.000 startup nouvellement créées. Par ailleurs, le gouvernement marocain dispose de nombreuses politiques de soutien à l’innovation et aux startup.



Les parlementaires algériens ont affirmé que l'Algérie menait depuis 2016 une politique de développement de l’innovation, visant à mettre en œuvre les Objectifs de Développement durable. Les objectifs fixés par l'Algérie sont fortement influencés par l'évolution et le développement des technologies de l'information, de l'innovation et de la transformation numérique dans tous les domaines.

Des délégués discutent en marge d'un débat. Photo : VNA



Les parlementaires du Burkina Faso ont partagé que ce pays avait fait des efforts pour promouvoir l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat. Un projet de loi sur l'innovation et l'entrepreneuriat avait été approuvé, permettant aux jeunes de créer des entreprises avec des conditions favorables en matière fiscale et de mécanismes financiers.



Un représentants de la délégation finlandaise a déclaré qu'actuellement, l'IA et ses applications étaient de plus en plus populaires dans la vie. La technologie numérique en général et l’IA en particulier offrent de grandes opportunités, mais aussi des risques qu’il convient de comprendre et d’appréhender.



Concernant cette question, un parlementaire sud-coréen a déclaré qu'actuellement, la République de Corée avait appliqué avec succès l'IA dans les services publics, apportant ainsi des avantages plus pratiques à la population. Pour tirer le meilleur parti de l’IA, il a estimé qu’il était nécessaire de stocker et de partager des big datas, de renforcer la gestion des données et d’accroître la participation des entreprises privées. -VNA