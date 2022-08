Photo : VNA

Ninh Binh (VNA) – L'Association des Japonais amoureux du Vietnam a remis jeudi des cadeaux d'une valeur unitaire de 2,5 millions de dongs et 5kg de riz à 10 victimes de l'agent orange/dioxine de la province de Ninh Binh (Nord).

C'est la 11ème année que l'Association des Japonais amoureux du Vietnam accompagne les victimes de l'agent orange à Ninh Binh.

M. Kitamura Hajime, représentant de ladite Association a déclaré que ses activités visent non seulement de partager les diificultés avec les familles des victimes de l'agent orange dans la province de Ninh Binh, mais aussi de sensibiliser la jeune génération sur les conséquences de la guerre.

Photo : VNA

A cette occasion, le groupe caritatif RevivAll de l'Ecole Internationale des Nations Unies de Hanoï (UNIS) a accordé 45 millions de dongs aux victimes de l'agent orange des familles en situation difficile pour la réparation de maisons dans la localité.

L'Association des Japonais amoureux du Vietnam a été fondée par des Japonais qui aiment le Vietnam pour aider les victimes de l'agent orange/dioxine nécessiteuses au Vietnam.

Depuis 2002, l'Association organise annuellement 1 à 2 voyages au Vietnam pour se renseigner sur les conséquences de la guerre chimique menée par les forces américaines et partager ses sympathies avec les victimes l'agent orange vivant dans le besoin.

Ninh Binh compte actuellement 7.073 victimes de l'agent orange, dont plus de 5.200 bénéficient d'allocations mensuelles de l'État.

Au cours du premier semestre de cette année, l'Association des victimes de l'agent orange de Ninh Binh a accordé une aide aux victimes de l'agent orange pour une valeur totale de plus de 3,3 milliards de dongs à différentes occasions.

Entre 1961 et 1971, les Etats-Unis décident l’opération Ranch Hand (ouvrier agricole), nom de code militaire donné à l’épandage de l’agent orange au Vietnam pour détruire la végétation qui couvrait la progression des soldats vietnamiens et les priver de leurs sources de nourriture.



Ce défoliant qui contient notamment la dioxine, l’un des produits toxiques les plus puissants, détruit des plantes mais aussi la vie et la santé des habitants, en provoquant cancer des poumons et de la prostate, maladies de la peau, du cerveau et des systèmes nerveux, respiratoire et circulatoire, cécité, diverses anomalies à la naissance.



Selon l’Association des victimes de l’agent orange/dioxine du Vietnam (VAVA), créée en janvier 2004, plus de 4,8 millions de personnes ont été exposées au défoliant et plus de 3 millions en subissent encore les séquelles. – VNA