Can Tho, 7 août (VNA) - Une conférence accueillant des entreprises singapouriennes et malaisiennes s'est tenue le 6 août dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong.

Lors de la conférence. Photo : VNA



S'exprimant lors de l'événement, le directeur général de Business Media International, aussi chef de la délégation malaisienne, Dato William Ng, ont qualifié Can Tho de localité la plus prometteuse du Sud-Ouest, dotée de la main-d'œuvre la meilleure et la plus abondante, d'une infrastructure de transport pratique, d'une passerelle vers le bassin du Mékong et un important centre de transport interrégional et international.



Can Tho est également très apprécié pour ses politiques d'investissement dans les domaines de l'éducation, de la santé, du tourisme, de la biotechnologie, de la technologie de l'information et de la logistique.



Le responsable a ajouté que l'événement offrait aux deux parties une chance de partager leurs expériences et de faciliter le transfert de technologie.



Le directeur exécutif de l'entreprise malaisienne Koay Kah Seng a exprimé son intérêt pour l'augmentation des investissements dans l'immobilier, l'énergie et le commerce à Can Tho, notamment la construction de centrales éoliennes, thermiques et solaires pour faire de Can Tho la première localité de la région à utiliser des énergies propres et renouvelables .



Il a également proposé de développer des installations publiques utilisant des technologies modernes pour le traitement des déchets et des eaux usées.



Le directeur de la société de conseil financier de Malaisie EZ Flex, Leong Yi Whye, a suggéré d’aider les entreprises locales à accéder aux marchés, à mobiliser des capitaux et à s’inscrire à la cote de bourses étrangères. Il souhaitait également entrer en contact avec des bureaux de conseil en droit national afin de faciliter les investissements malaisiens à Can Tho.



Le directeur commercial de la société Vietnam Halal, Ramlan Osman, a présenté le certificat halal pour les aliments utilisés par les musulmans lors de l'événement.



Le vice-président du Comité populaire municipal, Truong Quang Hoai Nam, s’est également engagé à apporter tout le soutien possible aux investisseurs singapouriens et malaisiens. -VNA