Son La (VNA) – Créée en 1989, la coopérative des invalides de guerre 27/7 du bourg de Hat Lot, dans la province de Son La (Nord) compte 39 membres. Dignes représentants des «Soldats de l’Oncle Hô», ces vétérans s’entraident au quotidien pour rendre leur vie plus facile.

Après avoir été démobilisés, les appelés du bourg de Hat Lot sont rentrés dans leur village natal. Beaucoup sont revenus gravement blessés et leur retour à la vie normale n’a pas été facile. Certains ont alors décidé de créer une coopérative spécialisée dans l’agriculture et l’élevage.

Aujourd’hui, la coopérative opère également dans la fruiticulture, l’aquaculture, l’écotourisme, les services vétérinaires, le commerce des intrants agricoles ou encore la transformation agricole. Elle emploie 30 salariés permanents payés mensuellement entre 3 et 4 millions de dongs en moyenne, 70 travailleurs occasionnels et réalise un chiffre d’affaires annuel d’une dizaine de milliards de dongs (soit environ 400.000 euros).

Le vétéran Lo Van Suc, l’un des fondateurs de la coopérative, fait savoir : «Notre coopérative a été créée à une période difficile. Donc, nous nous sommes efforcés de diversifier nos activités. Au cours des 32 dernières années, notre coopérative a réussi à offrir un emploi stable aux anciens combattants du district et j’en suis très fier.»

Adepte de l’agriculture biologique selon les normes VietGap, la coopérative exploite 30 hectares de fruits de la passion, 15 hectares de longaniers et 15 hectares de manguiers. Elle produit annuellement 450 tonnes de fruits qui approvisionnent les marchés locaux et étrangers. Chaque hectare de fruits de la passion rapporte 100 millions de dongs (soit 4.000 euros) et leur vente est assurée par la société Nafoods.

Profitant de la beauté du lac de Tiên Phong, la coopérative s’est lancée en 2017 dans l’aquaculture et l’écotourisme. Elle propose aux touristes un circuit sur le lac et la visite des fermes fruitières alentour.

Nguyên Anh Dang, ancien combattant, membre de la coopérative, partage : «Je suis très fier de notre coopérative. Elle a donné des emplois aux anciens combattants mais également aux enfants des familles méritantes. La pauvreté est en net recul dans notre localité».

Les membres de la coopérative sont aussi très impliqués dans les activités caritatives et ont collecté des centaines de millions de dongs en faveur des dizaines de foyers, victimes de catastrophes naturelles. La coopérative organise tous les deux ou trois ans, un déplacement sur les anciens champs de bataille.

Dô Hông Phuong, son directeur, indique : «À l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des morts pour la patrie (le 27 juillet) et de la fête du nouvel an lunaire, nous nous rendons visite et offrons des cadeaux aux vétérans».

La coopérative des invalides de guerre 27/7 de Hat Lot a été honorée à plusieurs reprises par le comité populaire de la province de Son La et l’Union des coopératives du Vietnam pour ses contributions en faveur du développement de l’économie locale. – VOV/VNA