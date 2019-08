Le point de presse sur le Forum des intellectuels vietnamiens au Japon. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – Ayant pour thème "Make in Vietnam – Opportunités et défis", la première édition du Forum des intellectuels vietnamiens au Japon se déroulera le 16 novembre prochain à Tokyo.

L’événement sera organisé par le Réseau académique des Vietnamiens au Japon, des Professionnels vietnamiens au Japon et l’Association des jeunes et étudiants vietnamiens au Japon, placé sous le patronage de l’ambassade du Vietnam au Japon.

Il a pour but de créer un forum pour les intellectuels vietnamiens au Japon de discuter des problèmes auxquels le Vietnam faisait face dans la mise en œuvre de la stratégie "Make in Vietnam", de proposer des mesures visant à réaliser cette stratégie.

Lors d’un point de presse organisé pour présenter cet événement, le représentant du comité d’organisation Le Duc Anh a souligné que le Forum des intellectuels vietnamiens au Japon serait une bonne chance pour les intellectuels vietnamiens au Japon et des organes de se rencontrer et de coopérer dans les projets concrets.

L’ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hong Nam a souligné que la communauté vietnamienne au Japon comptait un bon nombre d’excellents intellectuels qui étaient une fois connectés, créeraient une grande force.

Les débats du forum se focaliseront sur les questions liées à la stratégie "Make in Vietnam" en vue d’identifier les opportunités et les défis du pays dans la mise en œuvre de la stratégie. Les thèmes seront très diverses tels que les technologies, la planification urbaine, la protection de l’environnement, le développement des ressources humaines.

Actuellement, environ 350.000 Vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent au Japon, dont plus de la moitié sont des intellectuels, notamment des scientifiques, des chercheurs dans des universités et des instituts de recherche, des experts, ainsi que de jeunes hommes d’affaires. -VNA