Une route inondée après des jours de fortes pluies à Vientiane, au Laos, le 7 août 2022. Photo: Xinhua/VNA

Vientiane (VNA) - Les crues de rivières déclenchées par des jours de fortes pluies ont affecté des milliers d'habitants au Nord du Laos.

Les inondations ont touché les quatre provinces de Xayaboury, Houaphan, Luang Prabang et Vientiane, avec au moins 10 districts affectés.

Dans certaines régions, des routes ont été inondées et l'approvisionnement en eau et en électricité coupé, selon le ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme du Laos.

De nombreuses personnes dans les zones touchées ont actuellement besoin d'abris, de nourriture et d'eau potable ainsi que de bateaux pour se déplacer, selon les médias. -VNA