Le point presse périodique du gouvernement tenu le 2 mars à Hanoï. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de la Santé Truong Quoc Cuong a déclaré, lors du point presse périodique du gouvernement tenu le 2 mars à Hanoï, que la vaccination contre le COVID-19 serait mis en œuvre immédiatement après avoir reçu le certificat de République de Corée.

Selon le vice-ministre, le 24 février, le premier lot de vaccin de la société AstraZeneca, qui a été chargé de produire en République de Corée, est arrivé au Vietnam. Le ministère de la Santé a chargé l'Institut national de contrôle des vaccins et des produits biologiques médicaux d’inspecter ce lot de vaccins.

La vaccination est mise en œuvre conformément à la résolution No 21 / NQ-CP du gouvernement sur l'achat et l'utilisation du vaccin de COVID-19, selon laquelle neuf groupes de personnes sont prioritaires pour la vaccination et sans payer des frais, outre les villes et provinces épidémiques.



La résolution No 21 encourage les organisations et les individus à administrer des injections volontaires contre rémunération. Lorsque le vaccin est suffisant, le gouvernement est prêt à offrir l’opportunité de vaccination à tous les groupes de personnes dans le besoin.

En raison du nombre limité de vaccins, la première étape de la vaccination se concentre uniquement sur les personnes et localités prioritaires.

Selon les prévisions, d'ici la fin avril 2021, un autre lot de vaccin AstraZeneca en plus grande quantité sera fournis au Vietnam, outre le vaccin COVAX Facility. Le ministère de la Santé déploiera l'injection dès que le vaccin sera disponible, a-t-il affirmé. -VNA